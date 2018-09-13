В Великобритании планируют использовать воздушные такси с 2022 года

Vertical Aerospace – британский стартап, который создает летающие машины. Поскольку концептом автомобиля в воздухе уже никого не удивишь (их создают даже Airbus и Uber), стартап решил направить усилия на то, чтобы сделать свое творение наиболее практичным и ввести его в эксплуатацию как можно быстрее.

Во-первых, это такси. А значит, будет доступно почти всем. Во-вторых, для аппарата не нужна длинная взлетная полоса – он может взлетать и садиться вертикально. В-третьих, аэротакси НЕ будет беспилотным. Пусть сейчас в тренде создания автомобилей, для которых не нужны водители, компания Vertical Aerospace уверена, что гораздо безопаснее и быстрее будет сделать управляемое воздушное такси, пишет naked-science.

Фото: Vertical Aerospace

Руководитель стартапа Стивен Фитцпатрик (Stephen Fitzpatrick) вдохновлялся машинами «Формулы-1» и использовал некоторые технологические принципы устройства болидов для создания воздушного такси. Также Vertical Aerospace с самого начала сотрудничала с 28 ветеранами авиационно-космической отрасли и техническими экспертами с Airbus, Boeing и Rolls-Royce.

Компания уже провела летные испытания аппарата в аэропорту Котсуолд в Глостершире (Англия). Тестировалась беспилотная демонстрационная модель весом 750 килограммов. Vertical Aerospace получила разрешение на выполнение рейсов от Управления гражданской авиации Великобритании и надеется начать перевозку людей на воздушном такси уже в 2022 году.

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