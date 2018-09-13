В УПЦ МП хотят созвать свой Собор из-за назначения Константинополем поверенных в Киеве

В Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) считают, что предстоятелям православных поместных церквей в Украине необходимо созвать свой Собор для обсуждения решения Константинопольского патриархата о назначении своих поверенных в Киеве.

Об этом заявил заместитель председателя отдела внешних церковных связей УПЦ МП протоиерей Николай Данилевич, – сообщает glavcom.

На вопрос, нужна ли сейчас самоорганизация «для защиты от возможных провокаций и нападений», Данилевич сказал: «Такое время, я думаю, наступает. Я не хочу порождать эсхатологических, апокалиптических, алармистских настроений, тревожных настроений. Но если так дальше пойдет, то есть такая опасность. Поэтому мы сейчас должны объединяться вокруг наших священников», – заявил он.

Данилевич подчеркнул, что «важно сохранить общину храма».

«Я думаю, что сейчас, на глобальном уровне, такое время, чтобы Предстоятели Церквей собирались на Собор, на Синаксис, принимали решения по этим вопросам, потому что очень сложные времена наступают. Причем, эти времена создаем мы сами себе, точнее, не мы, а некоторые наши братья», – сказал представитель УПЦ МП.

Как известно, Вселенский патриарх Варфоломей во время переговоров с российским патриархом Кириллом сообщил, что решение про украинскую автокефалию уже принято, и уже ведутся соответствующие процессы. Напомним, в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине Вселенский патриархат назначил своих экзархов в Киеве.

Как сообщалось ранее, в УПЦ МП назначение экзархов в Украину назвали «неканоническим» и пророчат «раскол».

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