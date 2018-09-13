В Украине запретили детям без прививок посещать сады и школы, – указ Минздрава и Минобразования

Министерство здравоохранения и Министерство образования и науки Украины направили главам всех областных государственных администраций официальные письма, в которых постановили не допускать непривитых детей в учебные заведения.

Согласно закону, посещать государственные учебные заведения могут только дети, которые получили прививки по календарю профилактических прививок, или же непривитые из-за медицинское противопоказание, сообщает obozrevatel со ссылкой на пресс-центр Минздрава.

«Коллективный иммунитет поможет защитить от смертельно опасных болезней тех детей, которые не могут вакцинироваться по медицинским причинам», – отметили в министерстве.



Текст официального письма



Текст официального письма



Если у ребенка есть противопоказания, ему должны выдать соответствующую справку. Решение о допуске таких детей в учреждения должна принять комиссия врачей. По ее постановлению детям может быть запрещено посещать школы и садики, например, в случае осложнения эпидемической ситуации. О формах получения образования такими детьми должны позаботиться местные органы образования.

В МЗ отмечают, что сейчас в Украине наблюдается неустойчивая эпидемиологическая ситуация по инфекционным болезням, а заболеваемость корью, краснухой, эпидемическим паротитом, коклюшем, дифтерией приобретает угрожающий характер. С началом учебного года риск заболеть этими инфекциями увеличивается, поэтому очень важно, чтобы дети были вовремя привиты.

Если ребенок пропустил вакцинацию по календарю, МЗ советует обратиться к педиатру или семейному врачу.

Как сообщалось ранее, здоровый образ жизни может помочь предотвратить развитие диабета.

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