В Украине проведут 4 информационные кампании о вступлении в НАТО и ЕС, – Госкомтелерадио

В 2018 году будет проведено четыре информационные кампании, в течение которых населению будут разъяснять вопросы относительно вступления Украины в НАТО и Европейский Союз.

Об этом сказал председатель Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины Олег Наливайко во время презентации исследования по осведомленности общественности о государственной политике в сфере интеграции Украины, – сообщает РБК-Украина.

«Запланирован ряд содержательных мероприятий на выполнение уже утвержденных Кабинетом министров мер по европейской и евроатлантической интеграции. До конца года будут проведены четыре информационные кампании», – отметил Наливайко.

Напомним, 5 сентября комитет по вопросам национальной безопасности поддержал законопроект о внесении изменений в Конституцию в вопросе закрепления курса Украины к вступлению в НАТО и ЕС.

11 сентября председатель комитета Рады по иностранным делам, народный депутат Анна Гопко сообщила, что Верховная рада планирует проголосовать в первом чтении за президентский законопроект №9037 относительно внесения изменений к Конституции в части закрепления курса Украины на членство в НАТО и Евросоюзе в четверг, 20 сентября.

Как сообщалось ранее, Порошенко обещает к началу сессии ВР внести законопроект относительно ЕС и НАТО.

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