В Украине арестовали счета трех «дочек» российских банков

Киевский апелляционный суд арестовал акции украинских «дочек» российских ВТБ, «Проминвестбанк» и «Сбербанк».

Это поможет выполнить решение Арбитражного суда Гааги (Нидерланды) по иску бывшего председателя «Приватбанка» и других украинских компаний, которые потеряли активы после аннексии Крыма, передает Gazeta.ua.

Банкам запретили осуществлять ликвидацию или реорганизацию юрлица, а также отчуждать принадлежащее этим банкам на праве собственности движимое и недвижимое имущество и отчуждать его любым способом, например, по договорам купли-продажи, или дарения, пишет Интерфакс-Украина.

Арестованные банки принадлежат российским государственным банкам:

«Проминвестбанк» – российскому «Внешэкономбанку»;

«Сбербанк» – российскому «Сбербанку»;

«ВТБ Банк» – российскому «ВТБ».

Апелляционный суд города Киева пришел к выводу о том, что на территории Украины действительно есть имущество, которое принадлежит РФ и на которое может быть обращено взыскание на основании решения международного суда».

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