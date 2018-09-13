В США представили камеру, на которую астронавты на Луне делали селфи 50 лет назад

В Национальном музее авиации и космоса Смитсоновского университета (штат Вирджиния, США) на новой выставке продемонстрировали скафандр и камеру, которые 50 лет назад побывали на Луне.

На выставке можно увидеть скафандр астронавта Эдвина Олдрина, пилота лунного модуля миссии «Аполлон-11», из которого 20 июля 1969 года на спутник Земли ступил первый человек. Также среди представленного – 80 мм камера командного модуля, которая запечатлела знаменитое путешествие.

Музей готовится к национальным торжествам к 50-летию миссии «Аполлон-7» в октябре 1968 года.

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