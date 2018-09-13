В пятницу суд рассмотрит меру пресечения Владимиру Омеляну

14 сентября Соломенский районный суд Киева будет избирать меру пресечения министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, которого НАБУ подозревает в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.

Об этом говорится в сообщении суда на его странице в Facebook.

«14 сентября 2018 года в 10 час. 00 мин. в помещении суда по адресу: г. Киев, Вознесенский спуск, 10-Б состоится судебное заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения министру инфраструктуры Украины», – говорится в сообщении.

Дело будет слушать судья Анна Сергиенко.

Напомним, 13 сентября детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили Омеляну о подозрении в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации. Специализированная антикоррупционная прокуратура будет просить суд назначить залог в 5 миллионов гривен министру инфраструктуры Владимиру Омеляну.

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