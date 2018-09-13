В польском лесу обнаружили кенгуру

Лесники из Рушова в Нижней Силезии нашли в лесу, в нескольких километрах от границы с Германией, кенгуру.

Об этом сообщает О2.

Кенгуру вида валаби двухцветный сбежал из мини-зоопарка в Германии. Животное в течение нескольких дней прекрасно себя чувствовало в лесу возле местности Венглинец. Днем оно пряталось среди кустарников, а вечером питалось на окраине леса и на полях. Кенгуру ел траву, листья папоротника и цветы кустарников. Лесники отметили, что животное могло бы даже перезимовать в лесу. Большей угрозой для кенгуру были бы не низкие температуры, а волки, которых много в окрестных лесах.

Фото: gazetawroclawska.pl

Интересно, что это кенгуру – не первое экзотическое животное, обнаруженное лесниками Нижней Силезии. В этих лесах уже и раньше встречались «нетипичные» для польской экосистем животные. В частности, недавно здесь разгуливали нанду – южноамериканские страусы, сбежавшие с одной из местных птицеферм.

Фото: gazetawroclawska.pl

Напомним, недавно кенгуру, странствовавшего по полям, обнаружили в Австрии.

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