В оккупированном Крыму зафиксированы 42 случая похищений, – миссия ООН

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине за время после незаконной аннексии Крыма Россией зафиксировала 42 случая насильственного исчезновения людей.

Об этом заявила глава миссии Фиона Фрейзер во время презентации доклада о ситуации с правами человека на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым и города Севастополь, сообщает «Укринформ».

«В течение отчетного периода (13 сентября до 30 июня 2018 года – ред.) мы задокументировали четыре новые случаи насильственных исчезновений, из-за чего общее количество известных случаев с начала оккупации возросло до 42», – сказала она.

Также Фрейзер рассказала, что в Крыму продолжаются произвольные аресты и содержание под стражей и только за последние 10 месяцев представители миссии ООН задокументировали 11 арестов, для которых, по ее данным, не было никаких правовых оснований.

Глава миссии ООН подчеркнула, что в целом в Крыму продолжаются случаи нарушения прав человека, за последние 10 месяцев ощутимых улучшений не наблюдалось. Она подчеркнула, что именно крымские татары как коренной народ Крыма испытывают «непомерные притеснения».

«Мы призываем власти РФ в Крыму прекратить произвольные обыски объектов частной собственности, принадлежащих крымским татарам, и воздержаться от принудительного применения в Крыму законодательства РФ. Мы так же призываем РФ выполнить постановление Международного суда ООН об отмене запрета Меджлиса», – отметила Фрейзер.

Вместе с тем она добавила, что за все время оккупации Россией Крыма ни один нарушитель прав человека не был привлечен к ответственности за случаи произвольных арестов, пыток и насильственных исчезновений, а на анексированном полуострове царит атмосфера безнаказанности, отсутствие объективных расследований».

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.