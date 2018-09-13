В Киеве убили активиста и волонтера Анатолия Декина

Крымский активист и волонтер Анатолий «Талибан» Декин был убит в Киеве.
Об этом написал в своем Facebook лидер гражданского корпуса «Азов-Крым» Станислав Краснов, – сообщает newsone.
«Убит Анатолий Декин. Наш Талибан. Все в Крыму знают Талибана. Патриот, отстаивал украинский Крым с 1991 года. Сколько лет я его знал, сколько мы прошли вместе.... прошел Майдан, был волонтером, помогал многим добробратам. И вот теперь он умер. Убит в своем доме, в Киеве.... Толик, как так произошло.... я не могу отойти от шока», – написал он.
В комментариях к записи он уточнил, что неизвестный мужчина якобы убил Анатолия в его квартире выстрелами из пистолета, а затем добил ножом. Мотив убийства неизвестен.
Пользователи предположили, что убитым мужчиной мог быть Декин. По словам Краснова, у него дома часто жили «добровольцы».
Как сообщалось ранее, задержали подозреваемых за убийство добровольца «Сармата».