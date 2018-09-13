В Крыму пропал активист, у которого утром прошли обыски, – юрист

Родные активиста «Крымской солидарности» Османа Белялова, в доме которого в анексированном Россией Крыму утром 13 сентября российские силовики провели обыск, не могут его найти.

Об этом сообщил проекту «Крым.Реалии» крымский юрист Назим Шейхмамбетов.

«Сейчас известно, что он утром выехал из своего дома. Ориентировочно в семь утра с ним пропала связь. Где он сейчас находится – у нас информации нет. Достоверно известно, что в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 282 части 1 – «разжигание межнациональной и межрелигиозной розни». Родственники обратились с заявлением в отделение полиции о пропаже и похищении сына. Обзвонили горячие линии правоохранительных структур, которые занимаются подобными ситуациями», – рассказал Шейхмамбетов.

По его словам, возле отделения полиции собираются люди, чтобы силовики «быстро и оперативно» отреагировали.

Напомним, в анексированном Крыму проводят обыск в доме активиста «Крымской солидарности».

Министерство иностранных дел Украины осуждает обыски в доме крымского татарина Османа Белялова, которые проводят российские силовики в анексированном Крыму.

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