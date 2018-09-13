четверг, 13 сентября, 2018, 18:41 Мир
В Грузии запретили использование одноразовых полиэтиленовых пакетов
В Грузии в рамках политики по охране окружающей среды запретили использование одноразовых полиэтиленовых пакетов.
Об этом сообщил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, пишет «Грузия Онлайн».
По его словам, запрет начнет действовать с 1 октября 2018 года. Отказ от полиэтиленовых пакетов пройдет в несколько этапов.
С октября в стране запретят пакеты толщиной менее 15 микрон, а с 1 апреля 2019 года запрещено производство, импорт и реализация любых полиэтиленовых пакетов.
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