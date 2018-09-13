В ГПУ выдачу Тумгоева России называют оправданной

Выдача гражданина России Тимура Тумгоева российским спецслужбам Украиной соответствует национальному и международному праву, заявил представитель Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

Он отметил, что российские правоохранители обвиняют Тумгоева в причастности к группировке, структурно принадлежащей к экстремистской организации «Исламское государство» и воевавшей на территории Сирии, сообщает «Радио Свобода».

По словам Лысенко, сам депортированный этого не отрицал. Представитель ГПУ добавил, что Тумгоев оспаривал решение о его депортации, однако суды первой и апелляционной инстанции отказали в удовлетворении жалобы. Кроме того, по словам представителя прокуратуры, Европейский суд по правам человека также не нашел оснований приостанавливать экстрадицию.

«Несмотря на действия России на территории Украины, которые были осуждены большинством государств мира, Украина продолжает занимать позицию цивилизованного правового государства, соблюдение правил на мировой арене, в том числе по экстрадиции правонарушителей», – добавил Лысенко.

Харьковская правозащитная группа в июне 2017 года сообщала, что Комитет ООН по правам человека требует от украинского правительства остановить экстрадицию Тумгоева на период рассмотрения его жалобы о нарушении статьи 7 Международного пакта о гражданских и политических правах, которая закрепляет право не быть подвергнутым пыткам и жестокому обращению.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.