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четверг, 13 сентября, 2018, 17:10 События
В ГПУ направили заявление относительно уголовных правонарушений сотрудниками НАБУ

Первый заместитель председателя СБУ Павел Демчина направил в Генеральную прокуратуру Украины заявление о совершении уголовных правонарушений сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Об этом написала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская на своей странице в Фейсбуке.

«Павел Демчина предостерегает директора НАБУ Артема Сытника от уничтожения журнала регистрации входящей и других документов, подтверждающих получение старшим детективом НАБУ Яндюком С.В. копий постановления Владимирецкого районного суда Ривненской области по гражданскому делу №565/552/17 от 25.04.2017 г», – написала Елена Гитлянская.

Напомним, ранее сообщалось, что Печерский суд отменил постановление прокурора Генеральной прокуратуры от 26 июля 2018 года о приостановлении предварительного расследования по делу детективов Национального антикоррупционного бюро.

Отметим, 29 ноября агент НАБУ Сергей Боярский был задержан СБУ и ГПУ, когда пытался передать Пимаховой часть взятки в сумме 15 тыс. долларов за содействие в изготовлении документов, которые подтверждают гражданство Украины.
ГПУСБУНАБУновости Украины
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2018-09-13 19:30 :54