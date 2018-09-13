В ЕС назвали дату отказа от перехода на зимнее время

Европейский союз в 2019 году перейдет на летнее время и отменит сезонный перевод часов.

Об этом говорится в обнародованном 12 сентября плане Еврокомиссии, – сообщает Апостроф.

План предусматривает, что перевод часов будет отменен во всех странах союза одновременно. Впрочем, в ЕК выразили мнение, что каждая страна ЕС может принять решение о переводе часов исходя из собственных интересов.

Также в ЕК считают, что будет правильно, если страны-соседи примут одинаковое решение относительно перехода на зимнее время, чтобы обеспечить надлежащее функционирование внутреннего рынка.

Последний обязательный перевод часов произойдет в ЕС 31 марта 2019 года. Эта дата фактически является крайней для стран ЕС относительно принятия решения о дальнейшей судьбе перевода часов.

Те, кто решат остаться на зимнем времени, смогут в последний раз перевести часы 27 октября 2019 года. После чего в ЕС будет окончательно отменен перевод часов.

Стоит отметить, что предложенный план должны одобрить в Европарламенте и Совете ЕС.

Как сообщалось ранее, в Еврокомиссии представили план по отказу ЕС от перехода на летнее и зимнее время.

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