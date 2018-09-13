В Брюсселе прошел первый раунд трехсторонних газовых консультаций Украина-ЕС-РФ

В Брюсселе прошел первый раунд трехсторонних технических консультаций Украина-ЕС-РФ по вопросам транспортировки газа происхождением из РФ газопроводами Украины.

Об этом сообщает сайт Представительства Украины при ЕС.

«В ходе технических консультаций эксперты Украины, ЕС и РФ обсудили ключевые элементы контрактов на транспортировку газа, применяемые в государствах-членах ЕС, подходы к формированию тарифов, а также вопросы реформирования управления украинской ГТС в соответствии с законодательством и международными обязательствами Украины в рамках Соглашения об ассоциации», – говорится в сообщении.

По информации, Украинская сторона подтвердила заинтересованность в распространении на Украину режима внутреннего рынка ЕС и соответствующую работу по полному внедрению норм и правил Европейского Союза относительно рынка газа.

«В этой связи участниками консультаций подтверждено, что отношения между хозяйствующими субъектами Украины, ЕС и РФ будут определяться законодательным полем, которое будет полностью соответствовать законодательству ЕС», – отметили в представительстве.

Проведения следующего раунда консультаций запланировано на 26 сентября.

Напомним, в Брюсселе в четверг продолжаются трехсторонние консультации ЕС-Украина-РФ по вопросу транспортировки российского газа через украинскую территорию в Европу после 2019 года.

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