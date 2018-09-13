Участник Pussy Riot госпитализирован в тяжелом состоянии: есть подозрения на отравление

Участник Pussy Riot, издатель «Медиазоны» Петр Верзилов вечером 11 сентября попал в больницу в тяжелом состоянии.

Как рассказала его девушка, участница группы Вероника Никульшина, он начал терять зрение, речь и способность передвигаться, пишет «Медуза».

Петра Верзилова доставили в токсикореанимационноейне отделение городской клинической больницы в Сокольниках. Близкие Верзилова рассказали изданию, что его мать вечером 12 сентября приехала в больницу, но ее не пустили к сыну. Ей также отказались сообщать, в каком он состоянии и какой у него предварительный диагноз. «[В больнице] сказали, что не имеют права никакой информации разглашать... Они ее отправили, грубо вели себя. Сказали, что пустить не могут. Тыкают в бумажку о том, что не могут разглашать [сведения], пока больной сам не подпишет бумагу, а он без сознания», – говорят близкие Верзилова.

По словам Никульшиной, Верзилову стало плохо вскоре после заседания суда, где рассматривалось административное дело против нее. В шесть часов вечера он лег спать; когда через два часа Никульшина пришла домой, он проснулся и сказал, что начинает терять зрение». «С восьми до десяти часов ему в геометрической прогрессии становилось хуже. Сначала зрение, затем способность говорить, затем способность прямо ходить», – заявила Никульшина.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.