Супрун заявила об опасности самолечения с помощью Google

Самостоятельный поиск информации о болезни или про свои симптомы в интернете является опасным для здоровья, поскольку статьи на медицинскую тематику в сети часто субъективные и односторонние.

Об этом написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в своем Facebook, предупредив украинцев об опасности самолечения с помощью Google.

«Случалась ли с вами ситуация, когда, начитавшись в интернете информации про болезни, у вас проявлялись симптомы? Или же наоборот – при появлении какого-либо симптома вы сразу Google, чтобы поискать, чем вы заболели и как вылечить болезнь?» – спросила министр.

По ее словам, часто люди, которые ищут в интернете решение проблемы, неправильно трактуют нормальные или умеренные симптомы как проявление серьезного заболевания. Из-за этого возникает чрезмерная тревожность и опасность лечения болезни, которой в действительности не существует.

«Такой самостоятельный поиск информации относительно здоровья может быть опасен еще тем, что люди не только читают и распространяют найденную информацию, но и решают самостоятельно лечиться без советов или обсуждения с врачом», – написала Супрун.

Она посоветовала пользоваться авторитетными ресурсами. «Ищите в тексте ссылки на научные исследования и проверенные источники. Если вы нашли какую-то информацию – всегда консультируйтесь по поводу этого с профессионалом», – подытожила она.

Как сообщалось ранее, здоровый образ жизни может помочь предотвратить развитие диабета.

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