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четверг, 13 сентября, 2018, 23:08 Политика
Суд о госизмене Януковича продолжится завтра

Оболонский районный суд Киева объявил перерыв в заседании относительно государственной измены экс-президента Виктора Януковича до завтра, 14 сентября.

Об этом заявил судья Владислав Девятко, передает «Радио свобода».

«Суд вынужден объявить перерыв в заседании до завтра на 10 часов», – сказал судья.

Адвокат Виктора Януковича Александр Байдык более шести часов с перерывами выступал с дебатною речью. Он указал на многочисленные нарушения, допущенные, по мнению стороны защиты, правоохранительными органами Украины во время досудебного следствия по делу о госизмене Януковича. Также защитник заявлял, что Янукович в 2014 году не убегал из страны, а находился в командировке.

Суд по просьбе адвоката во время его выступления несколько раз объявлял технический перерыв для того, чтобы адвокат мог отдохнуть. В зале также присутствовали государственный защитник Юрий Рябовол и новый адвокат Александр Горошинский, который вступил в процесс в четверг. Он также защищает интересы экс-беркутовцев по делу о массовых расстрелах участников Євромайдану 20 февраля 2014 года.

Завтра должны продолжить судебные прения.

Справка IA ZIK.

Следствие обвиняет Виктора Януковича в государственной измене, пособничестве в ведении агрессивной войны и пособничестве в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или другие тяжкие последствия. Дело рассматривает Оболонский районный суд Киева.
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