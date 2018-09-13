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четверг, 13 сентября, 2018, 22:10 Мир
США ввели санкции против российских и китайских компаний за поддержку ядерной программы

В четверг, 13 сентября, США ввели новые санкции против КНДР, под ограничения попали российские и китайские фирмы, которые сотрудничают с северокорейским режимом.

Как сообщает Reuters со ссылкой на Минфин США, санкции введены против китайских компаний Yanbian Silverstar Network Technology и российской Volasys Silver Star за поддержку ядерных и ракетных программ Северной Кореи. Также под санкции попал один гражданин КНДР, передает «Новое время».

6 сентября Минфин США ввел санкции против северокорейской компании и гражданина КНДР за проведение кибератак.

27 апреля 2018 года прошел исторический саммит с участием президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына в населенном пункте Пханмунджом. По итогам переговоров стороны сделали заявление, в котором объявили о намерении заключить мирный договор, а также о планах добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Также о намерении отказаться от северокорейской ядерной программы Ким Чен Ын объявил во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре.

По данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Северная Корея не выполняет договоренности о денуклеаризации.
СШАКНДРсанкцииновости мира
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