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четверг, 13 сентября, 2018, 17:46 Экономика
Соучредитель «7 км» рассказал о роли близкого родственника в захвате рынка «семьей» Януковича

В интервью бывший соучредитель рынка «7 км» Денис Волошин рассказал, как в 2010 году в состав ООО «Промтоварный рынок» зашли структуры донецкой мафии. Рейдерским захватом предприятия занимались ближайшие соратники экс-президента Виктора Януковича братья Аврамовы.

Передает «Одесса-медиа».

Главным «лоббистом» Ивана Аврамова стал один из владельцев рынка – Борис Мельничук. По словам Дениса Волошина, Мельничук вел переговоры с членами семьи основателя «7 км» Виктора Добрянского о «добровольной» передачи по 25% от своих долей людям Виктора Януковича.

– Именно Борис Мельничук, мой крестный папа, позвал команду Аврамова, команду Януковича на рынок 7-й Километр (ООО «Промтоварный рынок». – Прим.). Он обратился к ним с прямой просьбой о защите, как он это называл. Благодаря ему рынок и оказался под влиянием Аврамовых. Аврамовы представители семьи Януковича, а Мельничук – прямой представитель Аврамовых, – поведал журналистам Денис Волошин.

Денис Волошин тогда отказался добровольно передавать свою часть в уставном капитале донецкому клану. Иван Иваныч – так называли в то время «смотрящего» за всей Одесской областью Аврамова, впоследствии отобрал все 14% рынка «7 км» у Дениса Волошина в качестве наказания за неповиновение новой власти.

– Представьте себе, что ваш крестный, близкий родственник и человек, который обязан очень многим семье Добрянских – едет и отдает весь бизнес криминалитету, после чего становится смотрящим от этого криминального клана и отжимает всех остальных от бизнеса, – добавил бизнесмен Волошин.

Напомним, что недавно внук основателя рынка «7 км» подтвердил свое право на 28,49% в ООО «Промтоварный рынок». По сообщениям СМИ, за атаками на Виктора Добрянского-младшего также стоял Борис Мельничук.

 
рейдерствоторговля7 кмДенис Волошин
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2018-09-13 19:30 :24