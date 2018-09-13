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четверг, 13 сентября, 2018, 21:36 Экономика
Шведский суд возобновил принудительное взыскание с Газпрома $2,6 миллиарда, – Нафтогаз

В Швеции апелляционный суд отменил временное приостановление решения Стокгольмского арбитража и подтвердил обязательство Газпрома заплатить Нафтогазe более $2,6 миллиарда по делу относительно транзита газа.

Об этом сообщил главный коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

«Под конец дня еще одна хорошая новость – апелляционный суд Швеции рассмотрел наши доводы и отменил свое решение о временном приостановлении принудительного исполнения в Швеции решение арбитража, по которому Газпром должен нам заплатить уже более $2,6 млрд», – написал Витренко.

По его словам, «Нафтогаз» еще раз доказал, что «Газпром» должен безотлагательно выполнить решение арбитража. «Ну а пока мы продолжаем принудительное исполнение во всех странах», – добавил Витренко.

Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж 28 февраля удовлетворил требования НАК «Нафтогаз Украины» по иску к российскому «Газпрому». НАК добилась компенсации в сумме $4,63 млрд за недопоставку российским монополистом согласованных объемов газа для транзита. Окончательная сумма расчетов между компаниями с учетом взаимозачета составляет $2,6 млрд в интересах «Нафтогаза». «Газпром «обжаловал решение Стокгольмского арбитража и начал процедуру расторжения контрактов с «Нафтогазом». В свою очередь «Нафтогаз» начал процедуру принудительного взыскания с «Газпрома» $2,6 млрд.

Позже Шведский апелляционный суд округа Свеа приостановил действие исполнения решения Стокгольмского арбитража в деле о транзите газа.
ГазпромНафтогазСтокгольмновости Украиныновости экономики
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