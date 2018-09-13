Сегодня в Брюсселе проходят трехсторонние консультации по поставкам российского газа

В Брюсселе в четверг продолжаются трехсторонние консультации ЕС-Украина-РФ по вопросу транспортировки российского газа через украинскую территорию в Европу после 2019 года.

В украинскую делегацию входят чиновники и эксперты НАК «Нафтогаз Украины», – сообщает Укринформ.

Напомним, 17 июля в Берлине состоялся первый раунд консультаций в формате Украина-Европейский Союз-Россия относительно транзита газа после 2019 года. Все три стороны охарактеризовали эту встречу как весьма успешную.

Стокгольмский арбитраж 28 февраля удовлетворил требования НАК «Нафтогаз Украины» по иску к российскому Газпрому. НАК добилась компенсации в сумме 4,63 млрд долл. за недопоставку российским монополистом согласованных объемов газа для транзита. Окончательная сумма расчетов между компаниями с учетом взаимозачета составляет 2,6 млрд долл. в интересах Нафтогаза. Газпром обжаловал решение Стокгольмского арбитража и начал процедуру расторжения контрактов с Нафтогазом. В свою очередь Нафтогаз начал процедуру принудительного взыскания с Газпрома 2,6 млрд долл.

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