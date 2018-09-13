Самый древний из известных рисунков найден в пещере в Южной Африке

Археологи нашли фрагмент камня с рисунком, которому 73 тыс. лет, в пещере Бломбос в Южной Африке.

Крестообразный рисунок написан охрой и состоит из набора из шести прямых линий, перечеркнутых тремя слегка изогнутыми линиями. Линии заканчиваются на краях фрагмента так резко, что ученые считают, что они изначально были частью большей картины, нарисованной на камне, – информирует издание Guardian.

«Это старейший из известных рисунков в истории человечества», – сказал Франческо д'Эррико, исследователь из Университета Бордо, Франция. «Что он означает? Не знаю. Однако, считаю, что то, что на первый взгляд может казаться нам слишком абстрактным, для тогдашних людей могло означать нечто большее».

До сих пор старейшими известными рисунками считались работы, покрывающие стены пещер в Эль-Кастильо, Испания, и Марос на Сулавеси, Индонезия. Однако эти рисунки были сделаны не более 40 000 лет назад.

Раскопки в пещере Бломбос. Фото: Magnus Haaland

Расположенная в южной части Южной Африки, в 300 км на восток от Кейптауна, пещера Бломбос оказалась сокровищницей старинных человеческих артефактов, возраст которых колеблется от 70 000 до 100 000 лет.

Перевод с английского Оксаны Вергелес, для ИА ZIK

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.