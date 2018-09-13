С начала военной агрессии скончался 21 спасатель, еще 38 получили ранения

21 спасатель умер и еще 38 получили ранения от начала военных действий на Донбассе.

Об этом заявил Петр Порошенко на торжествах по случаю Дня спасателя в Мариинском дворце, передает Интерфакс-Украина.

Фото: president.gov.ua/Михайло Маркив

На торжествах погибших почтили минутой молчания. Также президент отметил героизм украинских спасателей, которые в начале 2017 года помогали подразделениям ВСУ и СБУ, которые воевали на линии электропередач в Авдеевке.

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