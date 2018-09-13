С авиакомпанией Air France по всему миру: более 30 направлений со скидкой! ®

С 13 по 20 сентября авиакомпания Air France предлагает суперскидки Oh La La в различные уголки мира! Только в это время можно приобрести билеты в Европу, Северную и Латинскую Америку, Азию и Африку со скидкой до 50%. Покупайте сейчас и планируйте свой незабываемый отпуск на несколько месяцев вперед!

Париж от 229$, Нью Йорк от 450$, Монреаль от 550$, Гонконг от 590$, Йоханнесбург от 755$, Гуанчжоу от 760$, Маврикий от 965$ и т.д., все тарифы включают аэропортовые сборы и перелет в обе стороны.

Для пассажиров, которые предпочитают перелеты в бизнес-классе, авиакомпания Air France также приготовила приятные сюрпризы.

Перелеты в Северную и Южную Америку, Азию и Африку прекрасно дополняются бесплатной остановкой в Париже на пути туда или назад: это позволит украсить поездку 1-2 дневным пребыванием в Европе с яркими впечатлениями и незабываемыми воспоминаниями.

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Об авиакомпании Air France.

Air France, глобальная авиакомпания c французским вдохновением, высокими стандартами и заботливым отношением, превращает ваш полет в мгновение настоящего удовольствия на всех своих рейсах во Франции, Европе и во всем мире.

Air France входит в группу Air France-KLM – крупнейший европейский альянс, основными сферами деятельности которого являются пассажирские и грузовые авиаперевозки, а также техническое обслуживание самолетов.

Air France-KLM предлагают пассажирам доступ к маршрутной сети, охватывающей 314 направлений в 116 странах благодаря пяти брендам – Air France, KLM Royal Dutch Airlines, Transavia, Joon и HOP! Air France. Флот из 545 самолетов Air France-KLM перевез в 2017 году 98,7 миллионов пассажиров. Авиакомпании совершают 2300 ежедневных рейсов из своих узловых аэропортов Шарль-де-Голль в Париже и Схипхол в Амстердаме.

Совместная программа лояльности для часто летающих пассажиров Flying Blue является одним из лидеров в Европе по количеству активных участников – 15 миллионов.

Air France-KLM совместно с авиакомпаниями Delta Air Lines и Alitalia являются крупнейшим трансатлантическим совместным предприятием, совершая 270 ежедневных рейсов.

Air France-KLM является участником альянса SkyTeam, который объединил 20 авиакомпаний: совместно они предлагают пассажирам доступ к глобальной маршрутной сети с 16 609 ежедневными рейсами в 1074 пунктов назначения в 177 странах.

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