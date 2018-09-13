Руководителю Укравтодора вручили первый в Украине орден «Гордость Тернопольщины»

Почетную награду Тернопольской ОГА – нагрудный знак «Гордость Тернопольщины» получил и.о. руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины «Укравтодор» Славомир Новак.
Об этом IA ZIK сообщили в пресс-службе ОГА.
Орден вручили сегодня, 13 сентября, во время рабочего визита Новака на Тернопольщину.
Нагрудный знак передал председатель ОГА Степан Барна.
«Эта награда – это искренняя благодарность руководителю агентства за весомый личный вклад в развитие дорожной отрасли и плодотворное сотрудничество с областной государственной администрацией», – пояснил Барна.
Славомир Новак принял награду и отметил, что это его первый орден в Украине.
Как сообщала IA ZIK, в четверг, 13 сентября, на Тернопольщине с рабочим визитом находился и.о. председателя «Укравтодора» Славомир Новак.
Он проинспектировал ремонт дороги «Тернополь-Подволочиск», которая является частью транснационального коридора Go Highway.
Во время визита председатель ОГА Степан Барна сообщил, что в этом году Тернопольщина получила 1,3 млрд грн на восстановление автодорог государственного значения и 315 млн грн – на местные дороги.