Руководителю Укравтодора вручили первый в Украине орден «Гордость Тернопольщины»

Почетную награду Тернопольской ОГА – нагрудный знак «Гордость Тернопольщины» получил и.о. руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины «Укравтодор» Славомир Новак.

Об этом IA ZIK сообщили в пресс-службе ОГА.

Орден вручили сегодня, 13 сентября, во время рабочего визита Новака на Тернопольщину.

Нагрудный знак передал председатель ОГА Степан Барна.

«Эта награда – это искренняя благодарность руководителю агентства за весомый личный вклад в развитие дорожной отрасли и плодотворное сотрудничество с областной государственной администрацией», – пояснил Барна.

Славомир Новак принял награду и отметил, что это его первый орден в Украине.

Как сообщала IA ZIK, в четверг, 13 сентября, на Тернопольщине с рабочим визитом находился и.о. председателя «Укравтодора» Славомир Новак.

Он проинспектировал ремонт дороги «Тернополь-Подволочиск», которая является частью транснационального коридора Go Highway.

Во время визита председатель ОГА Степан Барна сообщил, что в этом году Тернопольщина получила 1,3 млрд грн на восстановление автодорог государственного значения и 315 млн грн – на местные дороги.

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