Российский хакер признал вину в американском суде

Российский хакер Петр Левашов, обвиненный в киберпреступлениях, признал вину во время суда в США в отношении деятельности Kelihos-ботнет.

Об этом сообщило Министерство юстиции Соединенных Штатов, – передает «Радио Свобода».

В ведомстве отметили, что 38-летний Левашов использовал Kelihos, чтобы «способствовать вредоносной деятельности, включая сбор учетных данных, распространением массовых спам-сообщений электронной почты, загрузкой программ-вымогателей и прочего вредоносного программного обеспечения».

Ботнет – это сеть компьютеров, зараженных вредоносным программным обеспечением, которое позволяет третьей стороне контролировать эти компьютеры без ведома или согласия их собственников.

По данным Министерства юстиции, с конца 1990-х до ареста в апреле 2017 года Левшов контролировал несколько ботнетов, включая Storm, Waledac и Kelihos. Только последний «заразил» минимум 50 тысяч компьютеров.

Приговор мужчине должны объявить в сентябре 2019 года.

Левашов был арестован в апреле 2017 года в испанской Барселоне, куда приехал с семьей в отпуск. Впоследствии его экстрадировали в США.

Москва добивалась выдачи Левашова, а также неоднократно жаловалась на задержание российских граждан за рубежом, обвиняя чиновников США в их «похищении», в Вашингтоне это отрицали.

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