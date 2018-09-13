Пропавшими без вести на Донбассе считаются 85 военных

По состоянию на сентябрь 2018 года пропавшими без вести числятся 85 военнослужащих.

Об этом сообщил старший офицер отдела розыскной работы Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины, координатор гуманитарного проекта ВСУ «Эвакуация 200» Министерства обороны Украины Михаил Котелевский, передает РБК-Украина.

Как отметили в ВСУ, по 27 из 85-ти пропавших пока есть совпадения по ДНК-экспертизе.

«В настоящее время в Вооруженных силах Украины 85 военнослужащих считаются пропавшими без вести или местонахождение которых неизвестно...По 27 из этих 85-ти уже есть совпадения по ДНК-экспертизе. Семьи нуждаются в индивидуальной работе в контексте комплексного профессионального подхода. Ежемесячно мы проводим сверки с соответствующими структурами: Нацполицией, ООС при СБУ, что дает нам понимать реальное количество», – сообщил Котелевский.

По его словам, всего из района проведения ООС было эвакуировано около 2 тысяч тел погибших военных.

«За время реализации гуманитарного проекта ВСУ «Эвакуация 200» было эвакуировано (из района проведения ООС, – ред..) 1952 тела как неизвестных, так и узнаваемых военных. Из них еще 247 были эвакуированы с временно неподконтрольных территорий Украины во взаимодействии с объединенным центром СБУ и сопутствующими структурами. В том числе, 105 тел были переданы после идентификации следственными структурами родственникам погибших, которые проживают на временно неподконтрольной территории Украины. Эти граждане, большинство, являются гражданами Украины и функция идентификации принадлежит государству», – добавил он.

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