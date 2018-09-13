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четверг, 13 сентября, 2018, 22:28 События
Пропавшими без вести на Донбассе считаются 85 военных

По состоянию на сентябрь 2018 года пропавшими без вести числятся 85 военнослужащих.

Об этом сообщил старший офицер отдела розыскной работы Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины, координатор гуманитарного проекта ВСУ «Эвакуация 200» Министерства обороны Украины Михаил Котелевский, передает РБК-Украина.

Как отметили в ВСУ, по 27 из 85-ти пропавших пока есть совпадения по ДНК-экспертизе.

«В настоящее время в Вооруженных силах Украины 85 военнослужащих считаются пропавшими без вести или местонахождение которых неизвестно...По 27 из этих 85-ти уже есть совпадения по ДНК-экспертизе. Семьи нуждаются в индивидуальной работе в контексте комплексного профессионального подхода. Ежемесячно мы проводим сверки с соответствующими структурами: Нацполицией, ООС при СБУ, что дает нам понимать реальное количество», – сообщил Котелевский.

По его словам, всего из района проведения ООС было эвакуировано около 2 тысяч тел погибших военных.

«За время реализации гуманитарного проекта ВСУ «Эвакуация 200» было эвакуировано (из района проведения ООС, – ред..) 1952 тела как неизвестных, так и узнаваемых военных. Из них еще 247 были эвакуированы с временно неподконтрольных территорий Украины во взаимодействии с объединенным центром СБУ и сопутствующими структурами. В том числе, 105 тел были переданы после идентификации следственными структурами родственникам погибших, которые проживают на временно неподконтрольной территории Украины. Эти граждане, большинство, являются гражданами Украины и функция идентификации принадлежит государству», – добавил он.
донбасспропавшие без вестивойна в Донбассеновости Украины
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