Пропагандисты Кремля засуетились из-за Украины

На российском телевидении запереживали из-за того, что проигрывают идеологическую войну в Украине. В частности, там заявили, что, несмотря на все усилия, в соседней стране уже не осталось никаких признаков «русского мира».

Об этом сообщает obozrevatel.

Дискуссия между пособниками путинского режима завязалась в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» из-за приближения УПЦ КП к получению автокефалии, которую они воспринимают как сигнал об окончательной потере контроля Кремлем над Украиной.

Начал ее одиозный пропагандист, лидер движения «Патриоты великого отечества» Николай Стариков, который нагло заявил о «братоубийственной» войне в Украине.

«Так вас же столкнули в войне! Убивают, разделяют по всем принципам и в перспективе хотят устроить российско-украинскую войну! Вы этого не понимаете! Они собираются это делать десятилетия!» – в истерике прокричал он.

На его душераздирающую речь отреагировал украинский эксперт Павел Жовниренко, который спросил у пропагандиста, кто же именно устроил российско-украинскую войну.

В этот момент в разговор и угодила прямиком под ведущая передачи Ольга Скабеева, которая обвинила во всем США, а особенно – в полном уничтожении «русского мира» в Украине.

«Ведь «русского мира» там уже не осталось! И если что и будет, этим уже занимаются из Вашингтона активно, то какой-то американский мир», – взволнованно подытожила пропагандистка.

Как сообщалось ранее, остановить "русский мир" может только сильная и демократическая Украина.

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