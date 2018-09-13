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четверг, 13 сентября, 2018, 11:59 Политика
Порошенко: Украинцы могут ездить без виз в 90 стран, еще в 41 могут получить визу в аэропорту

На протяжении последних четырех лет мировой рейтинг паспорта гражданина Украины вырос более чем вдвое – до 24-й позиции.

Об этом написал Президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

«За последние четыре года – в 2014-м наш паспорт был на 53-м месте – Украине удалось более чем вдвое улучшить свои позиции!», – отметил Президент.

Он напомнил, что сейчас в рейтинге возможностей Global Passport Power Rank 2018 паспорт гражданина Украины занимает 24-е место.

Также Порошенко подчеркнул, что сейчас украинцы могут путешествовать без виз в 90 стран мира, в том числе в страны Европейского Союза. Кроме того, по его словам, еще в 41 стране граждане Украины могут получить визу в аэропорту.
Петр Порошенкобезвизновости Украиныновости политики
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2018-09-13 13:28 :29