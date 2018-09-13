Порошенко наградил премией «Герой-спасатель года 2018» детей из лагеря «Виктория»

Президент Украины Петр Порошенко вручил премии «Герой-спасатель года 2018» в том числе двум детям, которые были в лагере «Виктория» в ночь пожара в сентябре 2017 года.

Согласно сообщению пресс-службы Президента, выпускница Одесской школы №120 Екатерина Ной вынесла из огня восьмерых детей, которым было от восьми до десяти лет.

Ученик Ришельевского лицея Одессы, 14-летний Максим Тихончук помог спастись 15 детям.

Всего премией «Герой-спасатель» наградили 11 человек, среди них несколько детей. Премию вручили в преддверии Дня спасателя, который в Украине отмечают 17 сентября.

16 сентября 2017-го в Одессе загорелся один из корпусов детского лагеря «Виктория». На тот момент в лагере находились более 40 детей, трое из них погибли. По предварительным выводам следствия, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности.

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