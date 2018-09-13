Помочь своим: простой «фермер» в рекламе Тимошенко оказался ее однопартийцем

В ролике Юлии Тимошенко о защите интересов фермеров главным героем стал член ее политической партии Всеукраинского объединения «Батькивщина» Иван Якуб.

Ролик размещен на официальном YouTube-канале Тимошенко.

«Знакомьтесь, это – Иван Якуб. Он работает на земле всю жизнь, как это делали его отец и дед. 20 лет назад он взял в аренду пару гектаров земли, а теперь на нем держится все село. Односельчане надеются только на него. А ему надеяться не на кого», – говорится в рекламе.

Иван в титре видео подписан просто как «фермер, Черниговская область». Юлия Тимошенко в закадровом тексте к ролику обещает, что ее «новый экономический курс» призван помочь таким «фермерам», как Иван Якуб.

Впрочем, ни в самом видео, ни в его описании не упоминается, что главный герой ролика – депутат Черниговского областного совета от политической партии ВО «Батькивщина». Он является членом постоянной комиссии областного совета по вопросам агропромышленного комплекса, экологии, природопользования и земельных отношений, а также владеет фермерским хозяйством «Соната», пишет ms.detector.media.

Манипуляции в ролике заметила Дарья Мартыненко, о чем она написала в Фейсбук.

«Типа ок использовать в рекламе ресурс из регионов. Но не ок манипулировать и рассказывать полувымышленные истории. Бесит», – подытожила Дарья Мартыненко.

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