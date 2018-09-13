Политолог заявила, что главный налоговик Януковича планирует возвращаться в большую политику

Главный налоговик Януковиче Андрей Головач, об уголовных схемах которого «слагают легенды», активно пытается отбелить свое имя в СМИ. Следовательно, очень вероятно, что экс-глава ДФС планирует возвращаться в украинскую политику, к тому же чуть ли не в руководящей аппарат фискальной службы.

Об этом в своем блоге написала политолог Александра Решмедилова.

«По некоторой информации, Головач серьезно планирует вернуться в реальную политику в современной Украине. При чем едва ли не в руководящий аппарат налоговой службы, где он уже давно знает все входы и выходы и где давно заждались его филигранных отмывочных схем. Насколько эта информация правдива – пока сказать сложно. Головач может даже не участвовать в будущем конкурсе на главу ГФС, а стать просто советником – быть «решающим» ему это не помешает», – написала Решмедилова.

Она напомнила, что Головач был одной из самых влиятельных фигур силовой вертикали, поскольку «мог прижать к ногтю любой бизнес – от мала до велика, а об учрежденной им программе обналичивания средств на всеукраинских площадках «по единому тарифу» слагали легенды».

По ее словам, Головач косвенно подтвердил свою одиозность, когда в 2016 году был задержан правоохранителями по делу о незаконном возмещении 3 млрд грн НДС в интересах компаний приближенных к «семье Януковича». Однако, через полгода, по результатам сделки со следствием, дав ценные Показания против бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко, уплатив в Госбюджет 130 млн грн компенсации, получил условно срок и вышел на свободу.

«Общество так и не получили ответа, откуда Такие деньги у вечного чиновника», – подчеркнула Решмедилова.

Политолог отметила, что о желании Головач вернуться во власть свидетельствуют и его попытки «отбеливание в СМИ» от рейдерского скандала от рейдерского скандала с захватом агрохолдинга на Черниговщине, который законным владельцам через правоохранительные и судебные органы удалось вернуть предприятие.

«В СМИ сразу же появились Публикации о том, что в рейдерских захвате (в версии стороны Головача –- инвестировании в бизнес) принимал участие не сам глава налоговой милиции, а его сын-предприниматель. Который в 20 лет якобы выдавал агрохолдингу кредит в 2 млн долларов, а затем забрал его у законных собственников за долги. Таким образом, Головач-старший якобы вообще ни при чем и является добропорядочным гражданином, долги перед родиной погасил, бывших подельников сдал», – подчеркнула Решмедилова.

Напомним, Андрея Головача задержали 9 августа 2016 вместе с еще четырьмя налоговиками Януковича. Во время обыска в доме Головач не нашли ничего, кроме бюста президента-беглеца. В день задержания налоговику избрали меру пресечения в виде содержания в СИЗО с возможностью внести залог в 200 миллионов. На счетах Головач и его семьи было арестовано 1,6 млрд гривен, а также майна почти на полмиллиарда. В конце ноября прошлого года решался вопрос о продлении меры пресечения в виде ареста.

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