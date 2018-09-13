Польша заявила, что будет блокировать санкции ЕС против Венгрии

Польша, крупнейшая бывшая коммунистическая страна в Европейском Союзе, заявила, что будет противостоять любым санкциям ЕС против Венгрии, которую обвиняют в нарушении правил блока относительно демократии.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Польши, опубликованном пресс-службой ведомства, передает «Европейская правда».

«Каждая страна имеет суверенное право проводить внутренние реформы, которые она считает нужным», – говорится в заявлении.

«Действия, направленные против стран-членов, ведут лишь к углублению разногласий в ЕС, увеличивая тем самым недоверие граждан к европейским институтам».

Европейский парламент в среду, 12 сентября, поддержал введение санкционной процедуры против Венгрии в связи с длительным нарушением правил и ценностей Евросоюза Будапештом.

В докладе осуждают давление на независимые медиа страны, отстранение от должностей независимых судей, невозможность работы неправительственных организаций, которые оказывают помощь мигрантам и беженцам, обогащения членов правительства и их семей за счет европейских фондов и другие нарушения Будапешта.

После этого решения Европарламента Совет ЕС должен начать собственное расследование нарушений Венгрией ценностей ЕС.

Если статью 7 Лиссабонского договора активируют по Венгрии, ее могут лишить права голоса в Совете ЕС.

Ранее Еврокомиссия запустила похожую санкционную процедуру против Польши за нарушение верховенства права.

Выступая накануне в Европарламенте в защиту своей политики, премьер Венгрии Виктор Орбан назвал доклад Европарламента оскорблением венгерской нации и давлением на Будапешт.

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