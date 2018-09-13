Пока ЛГС дает деньги на идиотские проекты, в школах неполакированные парты, – активистка

Общественная активистка Олеся Дацко считает, что Львовский городской совет нецелесообразно использует средства, которые получает из налогов жителей города. Пока власть кладет деньги на депозиты и обдумывает «идиотские проекты», родители должны сдавать деньги на ремонт школы.

Об этом она написала в колонке для «Форпоста».

«Я считаю неправильным сдавать средства на ремонт школы, если налоги, которые я заплатила в городской бюджет, вместо того, что бы направить на ремонт школы, положили на депозит!» – пишет г-жа Саенко.

По ее словам, ЛГС имеет наибольший объем депозитов среди всех городских советов в Украине. Так, в июне этого года эта сумма составила 569 миллионов гривен. А сейчас это – более 600 миллионов.

«У меня вопрос: зачем мы должны сдавать на ремонт класса, охрану и т.д., если наши налоги, вместо того что бы обеспечить нормальные условия детям, положили на депозиты?» – отмечает она.

Активистка призывает не слушать «служащих, которые говорят, что это средства, выделенные на финансирование проектов на этот год и они заберут их до декабря». Ведь по состоянию на начало января каждого года ЛГС на депозитах имеет «огромные средства».

Кроме того, активистка возмущается, почему ЛГС выделяет средства на непонятные проекты вроде восстановления Пелчинского пруда или вносит в уставы «фантомных предприятий и обществ».

«Ну, например, созданного коммунальной структурой ООО «Львовские традиции» имеет уставной капитал около 40 млн, которые ему дали из бюджета Львова. Кто знает, чем занимается эта небесная структура? Зачем она львовянам, если у нас неполакированные классы, а кое-где нет даже парт?» – спрашивает господин Дацко.

Также она считает, что родители должны требовать, чтобы школы охраняли муниципалы за бюджетные средства. А не нанятые частники.

«По крайней мере об этом проголосовали общественные слушания, организованные ОО «Родительский совет Львовщины» в декабре 2017 г. Также такое решение поддержала сессия Львовского городского совета, но почему-то его не выполняет. Мы уплатили налоги в бюджет, и за них должны обеспечить охрану».

«Если Львовский городской совет имеет средства, чтобы подарить миллионы наших налогов частным учебным заведениям (подчеркну: не оплатить обучение детей, а просто передать частным учебным заведениям, что является нарушением закона), очевидно, что она может разбрасываться нашими налогами только после того, как в коммунальных школах все ок», – отмечает она.

Поэтому активистка призывает известить представителей власти, что средства нужно распределять целесообразнее, ведь это неправильная ситуация, когда родители сдают деньги на ремонт в школах, хоть до того оплатили средства в городской бюджет в виде налогов.

«Давайте будем требовать, чтобы вместо того, что бы направлять средства на идиотские проекты типа фуникулера на Высокий замок или Пелчинского пруда, ЛГС забыла, что пока у нас недостаточно школ и садиков, заведений досуга, а дети не имеют надлежащих условий для обучения!» – призывает она.

Также госпожа Дацюк добавила, что около 60 % нашего городского бюджета формируется за счет налогов на доходы физических лиц (то есть по налогообложению зарплат).

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