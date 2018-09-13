Пограничники в пункте пропуска «Борисполь» задержали террориста ИГИЛ

В пункте пропуска «Борисполь» пограничники задержали гражданина Таджикистана, который разыскивался Интерполом за участие в террористической организации ИГИЛ.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

«Сегодня во время оформления пассажиров одного из рейсов, прибывшего в пункт пропуска «Борисполь», пограничники задержали гражданина Таджикистана. На иностранца во время мероприятий пограничного контроля сработала база данных Интерпола. По сообщению, 29-летний гражданин Таджикистана разыскивался таджикскими правоохранительными органами за осуществление террористической деятельности», – говорится в сообщении.

Как стало известно, гражданин Таджикистана в 2016 году прибыл в Сирию, где присоединился к террористической организации ИГИЛ. В дальнейшем он проходил обучение в террористическом военном лагере, где и стал одним из самых активных участников этой экстремистской организации.

Пограничниками проведено задержание иностранца, составлены соответствующие процессуальные документы и переданы сотрудникам Национальной полиции Украины.

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