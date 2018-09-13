Подготовка к урагану «Флоренция»

Хотя ураган «Флоренция» несколько задерживается, по прогнозам, он может поразить район Мертл-Бич, штат Южная Каролина (США), уже в субботу, и будет свирепствовать в течение нескольких дней. Более миллиона человек эвакуированы.

12 сентября 2018 года .



сентября 2018 года .



хлебные полки: люди готовятся к прибытию урагана «Флоренция», Мертл-Бич, штат Южная Каролина.







сентября 2018 года .







12 сентября 2018 года .



12 сентября 2018 года .



сентября 2018 года .



, 12 сентября 2018 года













Район, эвакуированный во время подготовки к урагану «Флоренция», 11 сентября 2018. Флаг, предупреждающий об опасности, развевается на пляже в Nags Head, штат Северная Каролина, 12 сентября 2018 года. Ураган «Флоренция» вступает в силу в Атлантическом океане, 10 сентября 2018 года. Журналисты делают репортаж с Wrightsville Beach Pier Заблокированный вход в Walmart, 11 Работники извлекают из воды лодки в Wanchese Harbor, Том Томпсон укрепляет историческое здание в Свансборо, штат Северная Каролина, Новобранцы морской пехоты готовятся к эвакуации. Пустой бульвар в Мертл-Бич, штат Южная Каролина, 11 Объявление, предупреждающее клиентов о том, что алкоголь не продается из-за чрезвычайного положения, 11 сентября 2018 года. Пустыеполки: люди готовятся к прибытию урагана «Флоренция», Мертл-Бич, штат Южная Каролина. Жители покидают прибрежные районы вблизи Уоллеса, штат Северная Каролина, 11 Взгляд на ураган «Флоренция» с Международной космической станции,

The Atlantic

Перевод с английского Оксаны Вергелес, для ИА ZIK

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