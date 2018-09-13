live
Aнонси
Анонс програми ДокаZ з Олексієм Шевчуком
Анонс програми ДокаZ з Олексієм Шевчуком
13 сентября, четверг
Анонс програми Прямим текстом
Анонс програми Прямим текстом
13 сентября, четверг
Анонс програми
Анонс програми "Стежками війни": Війна за море - 13.09.18, о 23.00
13 сентября, четверг
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
четверг, 13 сентября, 2018, 10:38
Подготовка к урагану «Флоренция»
13

Хотя ураган «Флоренция» несколько задерживается, по прогнозам, он может поразить район Мертл-Бич, штат Южная Каролина (США), уже в субботу, и будет свирепствовать в течение нескольких дней. Более миллиона человек эвакуированы.

Погляд на ураган «Флоренція» з Міжнародної космічної станції, 12 вересня 2018 року.
Взгляд на ураган «Флоренция» с Международной космической станции, 12 сентября 2018 года.

 
Мешканці покидають прибережні райони поблизу Воллеса, штат Північна Кароліна, 11 вересня 2018 року.
Жители покидают прибрежные районы вблизи Уоллеса, штат Северная Каролина, 11 сентября 2018 года.

 
Порожні полиці хліба: люди готуються до прибуття урагану «Флоренція», Мертл-Біч, штат Південна Кароліна.
Пустые хлебные полки: люди готовятся к прибытию урагана «Флоренция», Мертл-Бич, штат Южная Каролина.

 
Об’ява, що попереджає клієнтів про те, що алкоголь не продається через надзвичайний стан, 11 вересня 2018 року.
Объявление, предупреждающее клиентов о том, что алкоголь не продается из-за чрезвычайного положения, 11 сентября 2018 года.

 
Порожній бульвар у Мертл-Біч, штат Південна Кароліна, 11 вересня 2018 року.
Пустой бульвар в Мертл-Бич, штат Южная Каролина, 11 сентября 2018 года.

 
Новобранці морської піхоти готуються до евакуації.
Новобранцы морской пехоты готовятся к эвакуации.

 
Том Томпсон укріплює історичний будинок у Свансборо, штат Північна Кароліна, 12 вересня 2018 року.
Том Томпсон укрепляет историческое здание в Свансборо, штат Северная Каролина, 12 сентября 2018 года.

 
Працівники витягують з води човни у Wanchese Harbor, 12 вересня 2018 року.
Работники извлекают из воды лодки в Wanchese Harbor, 12 сентября 2018 года.

 
Заблокований вхід до Walmart, 11 вересня 2018 року.
Заблокированный вход в Walmart, 11 сентября 2018 года.

 
Журналісти роблять репортаж з Wrightsville Beach Pier, 12 вересня 2018 року.
Журналисты делают репортаж с Wrightsville Beach Pier, 12 сентября 2018 года

 
Ураган «Флоренція» набирає сили в Атлантичному океані, 10 вересня 2018 року.
Ураган «Флоренция» вступает в силу в Атлантическом океане, 10 сентября 2018 года.


 
Прапор, що попереджає про небезпеку, майорить на пляжі у Nags Head, штат Північна Кароліна, 12 вересня 2018 року.
Флаг, предупреждающий об опасности, развевается на пляже в Nags Head, штат Северная Каролина, 12 сентября 2018 года.

 
Район, евакуйований під час підготовки до урагану «Флоренція», 11 вересня 2018 року.
Район, эвакуированный во время подготовки к урагану «Флоренция», 11 сентября 2018.

The Atlantic

Перевод с английского Оксаны Вергелес, для ИА ZIK

СШАураганновости мираЮжная Каролинаураган Флоренция
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
Top
2018-09-13 13:29 :06