Отпустили из СИЗО под домашний арест одного из фигурантов дела Гандзюк, – журналист

Владимира Васяновича, подозреваемого в деле нападения с кислотой на советницу городского головы Херсона Екатерину Гандзюк, отпустили из СИЗО под домашний арест.

Об этом сообщил журналист Сергей Никитенко, – передает Громадське.

На суде Васянович заявил, что лишь привез фигурантов преступления в Херсон и назвал другого подозреваемого по делу Сергея Торбина организатором покушения. Торбина оставили под стражей в СИЗО, он не признает вины и считает, что его оклеветали.

Сам Васянович признал свою вину и сказал, что готов нести ответственность. Адвокаты просили заслушать дело Васяновича в закрытом режиме, однако суд отказал.

Другому фигуранту дела Гандзюк, Никите Грабчуку, Апелляционный суд отказал в смягчении наказания и оставил его под стражей в СИЗО.

Напомним, что четверо из пяти подозреваемых в нападении на Гандзюк признались в совершении преступления.

31 июля в Херсоне возле подъезда неизвестный мужчина вылил на советницу городского головы Херсона кислоту. Екатерина Гандзюк попала в реанимационное отделение.

Полиция квалифицировала нападение на активистку как покушение на убийство. Женщина получила около 30% ожогов кожи. Адвокат сообщил, что Гандзюк облили концентрированной серной кислотой.

1 августа Гандзюк перевели в больницу в Киеве. СБУ начало уголовное производство по покушению на убийство херсонской активистки Гандзюк.

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