От начала суток боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ, ранен украинский военный

Боевики с начала суток 13 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, один украинский военный получил ранения.

Об этом рассказал на брифинге представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк, пишет Укринформ.

«С начала этих суток в результате боевых действий один наш защитник получил ранения. Ему в военно-мобильном госпитале предоставляется вся необходимая медицинская помощь», – отметил представитель Минобороны.

Отмечается, что по состоянию на 12:00 четверга со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано уже 13 прицельных обстрелов.

«Гранатометы различных типов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие враг применял в районе н.п. Березовый, Водяное, Чермалык, Старогнативка, Широкине, Гнутове», – сообщил Гуцуляк.

Кроме того, по данным Минобороны, утром боевики выпустили около 10 мин запрещенного Минскими соглашениями калибра 120 мм.

Украинские военные несколько раз открывали адекватный ответный огонь и подавляли вражеские огневые средства, добавил Гуцуляк.

Напомним, на протяжении прошлых суток, 12 сентября, российские оккупанты 38 раз открывали огонь по позициям украинских войск. При этом враг трижды применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

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