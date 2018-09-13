Омелян рассказал, почему некоторые области не ремонтируют дороги

Некоторые украинские области отстают в темпах ремонта дорог из-за того, что выделенные деньги кладут на депозит. Причиной подобного является получение прибыли в виде процентов.
Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Емельян на заседании власти недавно, – сообщает avtolubiteli.club.
«В отношении тех, кому не нравится, что у них забирают деньги. Другой реакции быть не может. В ситуации, когда финансовый ресурс ограничен, мы не можем позволить, что бы кто-то держал деньги на депозите, получал деньги и рассказывал, что когда - то все будет. Это недопустимо», – подчеркнул Омелян.
Как сообщалось ранее, Омелян пообещал на ремонт дорог областного значения более 11 млрд грн.