Нью-йоркцы получили третий вариант гендерного обозначения в свидетельстве о рождении

М, Ж – или X (икс)? Нью-Йоркцы смогут выбрать третий пол в свидетельстве о рождении, в соответствии с законодательством, которое было принято городом в среду, 12 сентября.

Этот законопроект касается взрослых, не идентифицирующих себя мужчиной или женщиной, и предпочитающих классифицировать себя как X (икс). Новый закон позволит им сменить пол, который был указан в их свидетельстве о рождении, – информирует издание Guardian.

«Есть много нью-йоркцев, которые не идентифицируют себя мужчиной или женщиной», – сказал Кори Джонсон, спикер городского совета.

Совет принял законопроект в среду, а управление здравоохранения подписало новые правила.

Законодательство также позволит трансгендерным жителям Нью-Йорка сменить пол в свидетельстве о рождении с мужчины на женщину или наоборот – без разрешения врача.

Нью-Йорк стал одной из нескольких юрисдикций США, где официально признали третий пол свидетельством о рождении. Калифорния и Вашингтон сделали подобные шаги.

Пол, указанный в водительских удостоверениях и иных официальных документах, обычно берется из свидетельства о рождении.

Обозначение «Х» также будет применяться к детям, которые при рождении были определены как интерсекс.

Перевод с английского Оксаны Вергелес, для ИА ZIK

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.