четверг, 13 сентября, 2018, 9:21 Экономика
НБУ установил курс национальной валюты на уровне 28,02 грн/долл.
На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28,02 грн/долл.
Об этом говорится на сайте Национального банка Украины.
Так согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 13 сентября установлены на таком уровне:
- 28,026096 грн за доллар;
- 32,468232 грн за евро;
- 0,402830 грн за российский рубль;
- 36,469686 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 12 сентября курс российского рубля – вырос, курс других валют – снизился.
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