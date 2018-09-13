НБУ установил курс национальной валюты на уровне 28,02 грн/долл.

На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28,02 грн/долл.

Об этом говорится на сайте Национального банка Украины.

Так согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 13 сентября установлены на таком уровне:

28,026096 грн за доллар;

32,468232 грн за евро;

0,402830 грн за российский рубль;

36,469686 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 12 сентября курс российского рубля – вырос, курс других валют – снизился.

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