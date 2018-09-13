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четверг, 13 сентября, 2018, 23:47 Политика
Насколько добропорядочными являются украинские политики? Исследования ZIK

Добродетельный политик – таких из украинских чиновников взялись сделать американские специалисты. Впрочем, представители украинской власти зря семинары посещают и уверяют: такие лекции им не нужны, ибо и без них работают добросовестно.

И действительно ли это так? Об этом в сюжете информационного проекта «Первые о главном» на телеканале ZIK.

«Почему опаздываю? Ну смотрите, как ходит наш транспорт. Если бы я был на собственной машине, тогда бы скорее как-то прибыл. А пока то на автобусе, то на метро. Вот и опоздал. Ну ничего. Я буду исправлять это», – говорил в 2014-м нардеп Михаил Гаврилюк.

За несколько лет депутат исправился. Теперь на заседания парламента ездит на внедорожнике. Говорит: авто в пользование передали волонтеры.

«А что вы от меня хотели? Чтобы я не декларировал свои доходы? Я голосовал за закон об электронном декларировании. Я говорю, что все должны быть честными», – объяснял свою удачу Олег Ляшко.

У главного радикала легкая рука на азартные игры. Трижды выигрывал в лотерею. В декларации так и записал свои полмиллиона гривен.

Михаилу Добкину миллионы, как он указывает в декларации, дарит отец. А его коллеге по партии Александру Вилкулу 25 миллионов в прошлом году подарила жена. Верят ли после таких деклараций в добродетель политиков украинцы, журналисты спросили у них.

«О политиках ничего не могу хорошего сказать, они все приходят за деньги», – уверена киевлянка.

«Как-то так сложилось, что у них своя жизнь. Они живут в своем виртуальном мире и совершенно далеки от тех реалий, в которых живут простые люди», – убеждены опрошенные.

Однако нашлось и несколько других мыслей.

«Гриценко мне нравится. Это честный человек, который всегда отвечал за свои слова», – рассказывают люди.

А вот психологи объясняют: в современную политику идут люди с особым характером. И почти все не ради благосостояния страны.

«То есть это люди, которые хотят власти, хотят много денег. Это какая-то определенная группа людей. Там настолько мало случайных людей, они уже приходят с определенными чертами», – подчеркивает психолог Екатерина Олександровська.

Хотя сами народные избранники утверждают: в политике добропорядочности не теряют. Говорят: у них она с детства.

«Это воспитание. Это все семья, которая воспитывает человека. Добродетель она фактически не приобретается. Если ты вырос в семье, которая никогда не была в бизнесе, но тратила миллионы, то ты привык к этим миллионам», – рассказывает нардеп Вадим Ивченко.

Считает, что работает добросовестно и для народа и вице-премьер Иванна Климпуш-Цинцадзе.

«Рейтингов, как таковых, я для себя не делаю. А надеюсь, что вся моя работа говорит о том, что я в своей деятельности руководствуюсь этим принципом», – уверяет вице-премьер.

И несмотря на это чиновница таки согласилась принять участие в семинаре, на котором американские эксперты обучают политическую элиту добропорядочности. Какими учениками они окажутся, сможем увидеть во время весеннего декларирования доходов.

Напомним, НАБУ объявило о подозрении министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну.

Алена Гулай, «Первые о главном»
политикиИванна Климпуш-Цинцадзеновости Украиныновости политикидобродетель
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