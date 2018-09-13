Нардеп Сергей Соболев вспомнил, как разносили деньги за отставку генпрокурора Шокина

Насколько мне известно, то деньги как раз разносили за то, чтобы голосовать за отставку Шокина сначала, а потом в последний момент почему-то изменили решение и уже давали средства за не голосование.

Об этом в эфире программы «Игра Z огнем» на телеканале ZIK рассказал народный депутат Украины Сергей Соболев.

«Насколько мне известно, то деньги как раз разносили за то, чтобы голосовать за отставку Шокина сначала, а потом в последний момент почему-то изменили решение и уже давали средства за не голосование», – сказал Соболев.

Так же было странно, когда требовали назначения нового Генпрокурора, который не имеет юридического образования. И такие голосования очень легко проверить, в частности в отношении лица Луценко, когда его выдвигали на пост Министра внутренних дел.

«Наша фракция не принимала в этом участия. Более того, когда мы получили информацию о его назначении, сразу начали проверять его связи с компаниями, которые связаны с Насировым, потому что нам предоставили такую информацию журналисты о расследованиях. И при голосовании на фракции все действительно раскололись, что я очень хорошо помню. Потому что у нас были те, которые принципиально говорили, что это замечательный человек и мы будем за него голосовать, а другие сказали наоборот», – отметил он.

Также, по его словам, любые выступления депутатов можно отследить на сайтах Верховной Рады.

«Например, когда мне сегодня кто пробует закидывать, что я голосовал относительно Лазаренко, то я их направляю поднять выступление фракции «Реформы и порядок» в отношении его, где все боялись, а я выходил на трибуну и призвал к его снятию. Поэтому очень хорошо, что есть поименное голосование, потому что таким образом можно будет довести дела Онищенко и «черной бухгалтерии» Януковича до завершения», – подчеркнул Соболев.

Кстати, он отметил, что когда возникал вопрос Шокина, он был единственным во фракции, который был за его отставку, хотя вся фракция поддержала этого человека. В отличие от других я знаю Шокина и в тот момент, когда он отдавал приказ об аресте Пукача, очень хорошо знаю как это происходило и, что произошло и с Пискуном и его заместителем Шокиным. Поэтому я сразу сказал, что за это голосовать не буду», – добавил он.

Напомним, в апреле 2017 года Высший административный суд Украины отказал бывшему генеральному прокурору Виктору Шокину в рассмотрении иска о восстановлении в должности генпрокурора.

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