Налог на недвижимость: в ГФС предупредили о возможных штрафах и аресте имущества

Гражданам, которые сменили место регистрации и не сообщили об этом в органы ГФС, соответственно не получили уведомление об уплате налога на недвижимость в 2018 году, грозит налоговый долг, штрафные санкции и даже арест имущества.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГФС во Львовской области.

В этом году жители Львовщины уплачивают налоговые обязательства согласно полученных налоговых уведомлений – решений об уплате налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка по 2017 год. Сумма налога зависит от ставок, принятых органами местного самоуправления, где находится жилая или коммерческая недвижимость и от размера минимальной заработной платы на 1 января года, за который производится начисление налога.

Налоговые уведомления – решения об уплате налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, были направлены плательщикам почтовым отправлением по месту их налогового адреса (месту регистрации) до 1 июля 2018 года.

Расчет налога произведен на основании сведений Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество.

Срок уплаты налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, составляет 60 дней с момента получения такого уведомления – решения.

По состоянию на 11.09.2018 года большое количество налоговых уведомлений – решений об уплате налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, возвращаются почтовыми отделениями с указанием причины: за истечением установленного срока хранения или не проживания.

Информация относительно места регистрации – это информация внесена в информационные базы фискальной службы на момент, когда граждане обращались к фискальным органам с целью получения идентификационных кодов. В течение месяца после изменения места регистрации гражданин обязан сообщить о таких изменениях контролирующий орган, где он поставлен на учет. Если плательщик не сообщает ГФС об изменении регистрации – налоговое уведомление – решение направляется по адресу, информация о котором содержится в контролирующем органе, то есть старый адрес. Таким образом, плательщик не ознакомлен с суммой произведенных начислений налога. Вследствие чего возникает налоговый долг, штрафные санкции, арест имущества.

В связи с этим подчеркиваем, что граждане, у которых изменились регистрационные данные, обязаны предоставить в государственную налоговую инспекцию по месту регистрации заявление по форме № 5 ДР о внесении изменений в Государственный реестр физических лиц – плательщиков налогов.

Для получения налогоплательщиками – физическими лицами более детальной информации относительно налогообложения физических лиц – собственников недвижимого имущества в 2018 году ГУ ДФС в Львовской области размещен на официальном веб-сайте номера телефонов ответственных за проведение начислений налога работников ГУ ДФС во Львовской области, по которым можно получить информацию относительно начисленного налога.

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