На территории оккупированного Донбасса враг открывал огонь 38 раз – штаб ООС

На протяжении прошлых суток, 12 сентября, российские оккупанты 38 раз открывали огонь по позициям украинских войск. При этом враг трижды применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

«Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия», – говорится в сообщении.

В частности, российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Новотошковское, Золотое, Светлодарск, Новолуганское, Красногоровка, Березовое, Новотроицкое, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

Из минометов 82-го калибра враг обстрелял позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Светлодарск, Чермалык и Лебединское.

По позициям защитников Крымского, Новотошковского и Лебединского оккупанты открывали огонь из вооружения боевой машины пехоты.

В ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, отметили в штабе.

От начала суток боевики из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия 7 раз обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Березового, Старогнатовки, Гнутового, Водяного и Широкиного. Потерь среди украинских защитников нет.

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