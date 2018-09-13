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четверг, 13 сентября, 2018, 23:20 События
На Киевщине задержали боевика ИГИЛ

В аэропорту «Борисполь» задержали 29-летнего боевика террористической организации ИГИЛ.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Гражданина Таджикистана, которого разыскивал Интерпол, задержали при проверке пассажиров одного из рейсов. Сообщается, что в 2016 году он прибыл в военный лагерь боевиков ИГИЛ в Сирии, где и проходил подготовку. Затем он стал активным участником террористической организации.

После составления протоколов боевика передали Национальной полиции.

 
ИГИЛУкраинановости Украины
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