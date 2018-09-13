На Харьковщине задержали бывшего командира роты «Восточный корпус»

Полицейские Харьковской области задержали бывшего командира роты «Восточный корпус» Олега Ширяева.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области в Фейсбуке.

«Ширяева задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса», – говорится в сообщении.

Как сообщает агентство NewsRoom, сейчас он находится в изоляторе временного содержания, однако в полиции не смогли сказать, предъявлено ли Ширяеву подозрение.

Напомним, вчера министр МВД Арсен Аваков анонсировал задержания «восточника» в деле о стрельбе на элеваторе в селе Занки. Вскоре после этого Ширяев был доставлен в Следственное управление, а вечером того же дня задержан.

Олег Ширяев – бывший командир роты милиции «Восточный корпус», которую сформировали в 2014 году и распустили в 2018 году. Он руководил ротой в 2014-2015 гг.

Напомним, в результате попытки рейдерского захвата элеватора в селе Занки произошла перестрелка. Ранения получили семь человек: местные жители, активисты «Национального корпуса» и сотрудник полиции. Позже силовики задержали 22 человека, им уже объявлено о подозрении по статье 296 УК Украины («хулиганство»).

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