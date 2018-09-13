На Донетчине правоохранители разоблачили мошенников, присваивавших пенсии переселенцев

На Донетчине полицейские разоблачили группу мошенников, которые при содействии банковских работников присваивали пенсии жителей оккупированных территорий, – по предварительным оценкам, речь идет о миллионах гривен.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

«Злоумышленники за деньги оформляли пенсионные выплаты на имена жителей оккупированных городов без выезда на подконтрольную территорию Украины. Мошенники получали доступ к счетам пенсионеров через подставных лиц, которые выполняли роль переселенцев, и без ведома жертв снимали все средства... По предварительным оценкам, подозреваемые завладели бюджетными средствами на несколько миллионов гривен», – говорится в сообщении.

Установлено, что преступная группировка действовала на территории Славянска, Краматорска, Бахмута, Покровска на протяжении нескольких лет. Организатором мошеннической схемы была 31-летняя учительница биологии, в прошлом – уволенная работница органов внутренних дел. С помощью своих сообщников она подыскивала жертв из числа пенсионеров-переселенцев, которым было необходимо переоформить социальные выплаты без личного присутствия.

Жители оккупированной территории передавали женщине оригиналы своих паспортов. На их имя, по предварительному сговору с должностными лицами банка, она оформляла платежные карточки. Для прохождения идентификации использовали «дублеров» – местных пенсионеров, похожих по внешности на переселенцев. «Актерам» платили по 100 гривен.

Подозреваемая, пользуясь уязвимым состоянием своих жертв, оставляла банковские карты себе, привязывала счета к своему телефону и снимала все деньги, которыена них начислялись, а также оформляла кредиты на чужие имена. Пенсионерам сообщала, что надо подождать или что им отказано в оформлении выплат без личного присутствия. Некоторые ждали свою пенсию больше года, но так и не увидели ее.

Как выяснилось, аферисты получали деньги даже за умерших, недееспособных лиц, а также пособников боевиков.

На сегодня, несмотря на отсутствие доступа на оккупированную территорию, установлены 7 потерпевших, со счетов которых было похищено около полумиллиона гривен. Однако есть информация, что пострадавших значительно больше. Сейчас оперативники устанавливают их личности.

Все лица, причастные к мошеннической сети, установлены, инициатор преступного бизнеса задержана. У них изъяты оригиналы паспортов граждан, в том числе лиц, подозреваемых в участии в незаконных вооруженных формированиях, чужие банковские карточки, записи с номерами счетов потерпевших.

По факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

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